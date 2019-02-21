في حضور 2500 شخص.. "ردم الدم" بين عائلتين بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الصف جنوب المحافظة.

وعقد حزب مستقبل وطن بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب جلسة صلح لإنهاء الخصومة بين عائلتي "نوارة" و"نجم" بقرية الإخصاص.

وفي حضور 2500 شخص، أقر الجميع بالصلح النهائي، وتعهد الطرفان بعدم التعرض للآخر في حضور كبار العائلات وأفراد العائلتين وقيادات أمنية وتنفيذية بقيادة اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة.

تعود أحداث الواقعة إلى مقتل "جمعمة.أ"، 61 سنة، مزارع، عُثر على جثته مهشمة الرأس وجرحين بالرقبة داخل مخزن موثوق اليدين وملفوف حول عنقه سلك كهربائي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أشرف.ن"، 17 سنة، سمكري، وأن الدافع لارتكاب الواقعة السرقة، وأمكن ضبطه.