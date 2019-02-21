محاولة لاقتحام سجن في طرابلس تزامنًا مع افتعال سجناء لحريق في لبنان

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تعرض سجن القبة في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، لمحاولة اقتحام بالتزامن مع افتعال عدد من السجناء لحريق كبير داخل السجن.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) أن أهالي سجناء سجن القبة، نفذوا محاولة لاقتحام السجن بعدما أضرموا النيران في إطارات السيارات أمام مدخل السجن، على نحودفع القوى الأمنية المكلفة بحراسة تأمين السجن إلى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء لتفريقهم ومنع عملية الاقتحام.
وأضافت الوكالة اللبنانية أن القوى الأمنية تعمل على احتواء الأمر بداخل أروقة السجن، بعدما قام عدد من السجناء بافتعال حريق بداخله،
وسبق وأن شهد سجن القبة في يناير عام 2009 أعمال شغب ومحاولة تمرد واسعة النطاق من قبل السجناء، والذي قاموا حينها باحتجاز عناصر من جهاز قوى الأمن الداخلي المكلفين بتأمين السجن، قبل أن تتدخل فرقة خاصة من قوى الأمن الداخلي وتتمكن من إنهاء التمرد وتحرير العناصر الأمنية التي احتجزها السجناء.
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