المبعوث الأمريكي يبحث مع نائب الرئيس الأفغاني عملية المصالحة

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اجرى المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد مباحثات مع النائب الأول للرئيس الأفغاني الجنرال رشيد دوستم في كابول، الأمور المتعلقة بعملية المصالحة والانتخابات الرئاسية المُقبلة.
وذكر مكتب نائب الرئيس الأفغاني - في بيان أصدره اليوم الخميس وأوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن دوستمشدد على ضرورة وضع حد للحرب المستغرقة 40 عامًا من خلال حوار يشمل جميع الأطراف الداخلية في أفغانستان.. مُشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني في البلاد هو المطلب الرئيسي للشعب الأفغاني، مؤكدًا أن الشعب في حاجة إلى
وأكد دوستم أن السبيل الوحيد لتحقيق التوافق الوطني في البلاد هو التفاهم بين شرائح المجتمع المختلفة، التي تشمل: الأحزاب السياسية والحكومة والجماعات العرقية إلى جانب الشباب والنساء.
ولفت البيان أيضًا إلى إصرار الجانبين على ضرورة التوصل إلى توافق وطني من شأنه أن يحرز انتصارًا لعملية السلام، كما اتفقا بشأن إجراء الانتخابات المُقبلة على قدر كبير من الشفافية.
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