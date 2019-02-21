المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسيًا ينتمون لداعش في عملية داخل سوريا

اعتقلت المخابرات العراقية 13 "داعشيا" يحملون الجنسية الفرنسية في عملية أمنية نفذتها داخل الأراضي السورية.
وذكرت قناة "الفرات" العراقية المحلية "أن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اعتقل 13 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" بينهم قياديون، خلال عملية أمنية داخل سوريا.
ولفتت إلى أن العملية تمت قبل يومين بتنسيق أمني مع أنقرة، وأنه جرىاعتقال عدد من أفراد هذه الشبكة في تركيا.
وأفادت القناة العراقية بأن الجهاز الأمني فكك أكبر مجموعة لتمويل "داعش" تم تتبعها في أكثر من بلد، مشيرة إلى أن بعض أفراد الخلية كانوا في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد.
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، قد سلمت العراق عشرات الدواعش الذين وقعوا أسرى في معارك باغور بدير الزور شرقي سوريا وهي آخر جيب للتنظيم هناك.
وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، قطري سمرمد العبيدي في تصريح لموقع "الفرات نيوز" إن "قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من "قسد" 151 داعشيا.
وأضاف أن "من بين هؤلاء 22 قياديا في "داعش".
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