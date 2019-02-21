كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب ليبيا ومرصد جيولوجي يحذر من الارتدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية صباح اليوم بمنطقة الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا وحدثت الهزة على تمام الساعة الرابعة وتسعة عشرة دقيقة صباحا.



وأوضح البيان "مركز الهزة يقع بمنطقة مدينة البيضاء بمسافة ثلاثة كيلومترات، وعلى عمق عشرة كيلومترات"، مضيفاً أن "سكان المدينة شعروا بهذه الهزة التي تعتبر متوسطة القوة، ولا تؤثر على المباني ذات البناء الجيد".



وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه "قد تحدث بعض الهزات الارتدادية نتيجة لهذه الهزة ولكنها تقل قوتها عن الهزة الرئيسية"، موضحا أن "منطقة ساحل الجبل الأخضر تعتبر منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، لوقوعها بمكان التقاء الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوراسية".