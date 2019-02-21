كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تستعد لإطلاق أول مركبة فضائية من صنعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد دولة إسرائيل لإطلاق أول مركبة فضائية من صنعها إلى القمر فجر غد، الجمعة. أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، مساء اليوم، الخميس، أن إسرائيل ستدخل بذلك نادي الفضاء، الذي لا يضم إلا دولا قليلة، هي الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي سابقا، على أن تتم عملية الإطلاق في مدينة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتستمر الرحلة الفضائية نحو سبعة أسابيع فتهبط المركبة الفضائية على سطح القمر، في الحادي عشر من شهر أبريل المقبل. وستقوم المركبة الفضائية بإجراء تحاليل علمية على سطح الكوكب، ثم ترسل النتائج إلى وكالة الفضاء الأمريكية، وعند انتهاء المهمة تبقى على القمر.