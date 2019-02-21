كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": إن "تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً، إذ اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، وأما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

وأضاف أن "المتابع لزيارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك أن الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".

وأوضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل، وتابع "السعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول".