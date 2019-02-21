مقتل "داعشي" فرنسي إثر ضربة جوية للتحالف الدولي في سوريا

قتل الإرهابي "الداعشي" الفرنسي الذي قرأ رسالة صوتية تبنى فيها التنظيم التكفيري اعتداءات شهر نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، إثر ضربة جوية للتحالف الدولي في سوريا.

قتل الإرهابي الفرنسي، فابيان كلان، فيما أصيب أخاه، جان ميشيل، بجروح خطرة أمس الأربعاء بعد ضربة لـ"التحالف الدولي" على معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في قرية باجوز الواقعة شرق البوكمال على الحدود العراقية السورية.

وبحسب إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية التي نقلت الخبر، اليوم الخميس، عن مصادر خاصة بها، فإن "الجهادي فابيان كلان "قتل أمس الأربعاء بضربة جوية للتحالف في باجوز آخر معاقل "داعش" في سوريا.

ويذكر أن كلان كان هو من قرأ رسالة "داعش" الإرهابي الصوتية التي تبنى فيها التنظيم اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر الإرهابية في باريس عام 2015 والتي أودت بحياة 130 شخصا.