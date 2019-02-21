من داخل السجن.. المهداوي يحصل على أول نقطة في شعبة القانون

أعلنت بوشرى الخونشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي، المعتقل على خلفية عدم التبليغ عن مكالمة تهدد أمن الدولة بإدخال دبابات وأسلحة، أن زوجها تمكن من إدخال جميع مواد السنة الأولى بمعدلات عالية جدا، وحصل على أول نقطة في شعبة القانون.

وهنأت زوجة مدير موقع “بديل”، المتوقف عن الصدور، والمدان ابتدائيا بالحبس ثلاث سنوات، في تدوينة فايسبوكية، اليوم الخميس، زوجها المعتقل داخل سجن “عكاشة” منذ يوليوز 2017، مذكرة، أن زوجها حاصل على شهادة الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وحاصل أيضا على دبلوم المعهد العالي للصحافة ومهن التلفزيون.

وقررت محكمة الاستثناف في الدار البيضاء، أواخر دجنبر الماضي، في ثاني جلسات الاستئناف، إعادة ضم ملفه من جديد إلى ملف معتقلي حراك الريف.

وانطلقت أولى جلسات الاستئناف في قضية المهداوي، يوم 12 نونبر الماضي، بعد إدانته ابتدائيا، في يوليوز الماضي، بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة، وأمن الدولة.

وجاء قرار الهيأة في القاعة 7 في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، بعد مداولة دامت أزيد من ساعتين، إثر انتهاء المهداوي من كلمته الأخيرة المؤثرة.

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي، ورفاقه من معتقلي حراك الريف، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من الحكم.