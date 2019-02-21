باطمة تتوجه إلى القضاء ضد استغلال اسمها

قالت الفنانة دنيا باطمة إنها وقعت ضحية استغلال من طرف إحدى التظاهرات، التي استغلت اسمها لجلب المستشهرين، والمشاركين.

وتتهم باطمة تظاهرة “بازار” بالنصب والاحتيال، بعد الترويج، من خلال ملصق، أنها ستكون من بين الضيوف الحاضرين، بينما لم تتلق أي دعوة في الأصل، وأوضحت أنها ستلجأ إلى القضاء .

وكتبت باطمة، اليوم الخميس، على حسابها في “أنستغرام”، “لن أكون من الحاضرين للبازار المزيف، ولم توجه إلي أي دعوة، ولا يهمني أصلا الحضور، ومن العيب المتاجرة باسم الفنان دون علمه، وهذا ما أسميه بالنصب والاحتيال على محلات الذهب، وغيرها للانخراط في هذا البازار المزيف مستاءة جدا من هذه الحركات الصبيانية”.

وزادت باطمة: “أسامح في كل شيء إلا أن تتم المتاجرة باسمي، وتعتذروا في نهاية المطاف إلى المستشهرين، معللين الأمر بأنني اعتذرت في آخر لحظة، وأعتبر أنا عديمة المسؤولية والاحترام، فعلا عيب”.

وأضافت: “سأشرع في مقاضاة أي واحد يجرأ على المتاجرة باسمي”.

وضم الملصق الترويجي لتظاهرة البازار أسماء العديد من الفنانين المغاربة، من بينهم التوأم صفاء، وهناء، وخالد بناني، وإدريس الروخ، ورشيد العلالي، وريدوان، ونجاة الرجوي، وفاتي جمالي، وآخرون.