نقاش كتاب "النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت" | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 26/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: المركز العربي للأبحاث ودراسات التنمية، عمّان يقيم المركز العربي للأبحاث ودراسات التنمية في عمان ندوة نقاشية لكتاب "النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت"، للدكتور والأكاديمي شفيق ناظم الغبرا، والصادر ضمن سلسلة "ذاكرة فلسطين" عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يشارك في النقاش كل من السادة؛ خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد سعيد نوفل، وطبعًا كاتب الكتاب الدكتور شفيق الغبرا، فيما يقوم الباحث والكاتب عبدالله البيّاري بتيسير الجلسة الحواريّة وإدارة النقاش.

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