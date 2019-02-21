محاضرة التفكير التصميمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الإثنين، 25/ 02/ 2019

الزمان: 18:30

المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان

تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان، محاضرة عن التفكير التصميمي، بكافة عملياته وأدواته، لكونه يدمج بين المنظور الإنساني والتفكير المنهجي، وصولًا إلى إيجاد حلول ملموسة على المجتمعات.

بحسب الدليل الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية التفكير التصميميالتفكير التصميمي منهجية تقوم على إيجاد الحلول والابتكار المرتكز أساسًا على الإنسان. وهو منهجية فعالة سواء لخلق الأشياء، أو التجارب، أو الخدمات، أو الأعمال الاجتماعية، لأنه يضع الإنسان ورغباته محور الأولويات.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.