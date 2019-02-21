انت الان تتابع تفاصيل خبر أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - أسقط الجيش الأذري، اليوم الثلاثاء، طائرة أرمينية بلا طيار أثناء تحليقها فوق خط التماس بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية، في بيان: "إن الجيش أسقط الطائرة الأرمينية من طراز "إكس- 55"، بعد رصد تحليقها فوق خط التماس بين البلدين"، وفقاً لـ"الأناضول".

وشاركت الوزارة صوراً للطائرة التي أُسقطت مع وسائل الإعلام، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.

كما لم يصدر على الفور أي تعقيب حول الأمر من السلطات الأرمينية.

وليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الجيش الأذربيجاني طائرة أرمينية بدون طيار؛ ففي ديسمبر عام 2017، كانت وزارة الدفاع الأذرية، قالت إن قواتها أسقطت طائرة أرمينية بدون طيار حاولت القيام بجولات استطلاع.

وتحتلّ أرمينيا إقليم "قره باغ" (غربي أذربيجان)، منذ عام 1992، ونشأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفييتية، حيث سيطر انفصاليون على الإقليم الجبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.

ورغم استمرار التفاوض بين البلدين، منذ وقف إطلاق النار عام 1994، فإن المناوشات المسلّحة على الحدود بين الفينة والأخرى، والتهديدات باندلاع حرب أخرى، ما تزال مستمرة، في ظل عدم توقيع الطرفين معاهدة سلام دائمة بينهما.