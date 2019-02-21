مقتل "داعشي فرنسي" بغارة على اخر معقل للتنظيم في سوريا

الخليج 365/ بغداداعلنت وسائل اعلامية، الخميس، مقتل عنصر من "داعش" فرنسي الجنسية في غارة جوية نفذها طيران التحالف الدوري في منطقة البو كمال على الحدود العراقية السورية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية ان "الداعشي الفرنسي المدعو فابيان كلان قتل في غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي في منطقة البو كمال".

يذكر أن كلان كان هو من قرأ رسالة "داعش" الصوتية التي تبنى فيها التنظيم اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/ الإرهابية في باريس عام 2015 والتي أودت بحياة 130 شخصا.

