

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، عن مقتل 20 شخصا بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حقلا نفطيا في دير الزور شرقي سوريا. الخليج 365/ بغداداعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، عن مقتل 20 شخصا بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حقلا نفطيا في دير الزور شرقي سوريا. وقال المرصد، بحسب "العربية"، إن "انفجاراً استهدف حقل "شخيل" النفطي في منطقة دير الزور". وأضاف ان الانفجار "ادى الى مقتل 20 شخصا غالبيتهم من عمال الحقل النفطي".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرصد سوري: 20 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حقلا نفطيا في دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.