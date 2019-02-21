الشرطة الإثيوبية تعلن حزمة إصلاحات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الخميس، حزمة إصلاحات تهدف إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال انداشاو طاسو المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، إنه تم تجهيز غرف للتحقيق مزودة بكاميرات الفيديو، تسمح لطرف ثالث بمتابعة عملية التحقيقات لمنع الانتهاكات أثناء التحقيق مع المتهمين.

وأشار إلى أن الشرطة الإثيوبية أطلقت إصلاحات مؤسسية لضمان استمرارية التغيير، على المستوى الوطني وتحسين خدمة الجمهور.

وذكر طاسو أن هذه الإصلاحات تركز بشكل أساسي على القوى العاملة والتكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية والعلاقات مع أصحاب المصلحة، مضيفا أنه تم نشر وتوزيع الشرطة الفيدرالية إلى 4 مجموعات في الشمال والجنوب والغرب، إضافة إلى المنطقة المركزية داخل مدينة أديس أبابا.

Advertisements

وأشار المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية إلى أن الإصلاح يشمل أيضاً إنشاء الشرطة الفيدرالية الخاصة، والجناح الجوي للشرطة الفيدرالية في مدينة أديس أبابا لمراقبة المناطق الحضرية.

وأضاف أن المفوضية تعد تشريعاً جديداً لتحديد نوع الأسلحة التي يجب أن تحملها الشرطة الفيدرالية والإقليمية والقوات الخاصة.

كانت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بدأت سلسلة إجراءات لإصلاح قطاعاتها على المستويين الإداري والميداني، لمواكبة عملية الإصلاح والتغيير التي بدأتها البلاد خلال الأشهر السبع الماضية، عند تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان الماضي.

