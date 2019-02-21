افادت "فرانس أنفو" عن قصف للتحالف الدولي في بلدة الباغوز شرق سوريا، ما ادى الى مقتل الارهابي الفرنسي فابيان كلان الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداءات ​باريس​ عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل المسؤول عن اعتداءات باريس عام 2015 في قصف للتحالف شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.