المرصد السوري: مقتل 20 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" عن مقتل 20 شخصاً غالبيتهم من عمال حقل نفطي ب​تفجير​ ​سيارة مفخخة​ في شرق سوريا. ولفت المرصد إلى أن الإنفجار وقع في منطقة الشحيل في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، مشيراً إلى أن السيارة انفجرت عن بعد ، لدى مرور رتل يضم عمال وفنيين عاملين في مجال النفط وعناصر من قوات الدفاع الذاتي، ما تسبب بقتل 20 شخصاً على الأقل من ضمنهم 6 على الأقل من عناصر الدفاع الذاتي.

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