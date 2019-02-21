العربية: مقتل عدد من عناصر "حماية الشعب" الكردية بانفجار في كوباني

أفادت قناة "العربية" عن مقتل عدد من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية بانفجار في مقر عسكري في مدينة عين العرب "كوباني" عند الحدود التركية السورية شمالي سوريا.
وأوضحت وسائل إعلام كردية بأن الإنفجار وقع في قرية "كوربينكار" قرب كوباني، وأن الانفجار كان عنيفاً ووقع قرب مقر عسكري لوحدات حماية الشعب الكوردية، ما أدى إلى إحداث دمار هائل في المقر.
ولفتت قناة "رووداو" الكردية أن 5 أشخاص قتلوا هم 4 مقاتلين ومدني واحد، وإصيب آخرون نتيجة الانفجار.
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