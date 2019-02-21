العراق: اعتقال 14 داعشيًا بينهم 6 قادة جنوبي الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الخميس، اعتقال 14 داعشيًا بينهم 6 قادة جنوبي الموصل /400 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد/.

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم 14 داعشيًا بينهم ستة قادة يحملون الجنسية السورية، كانوا دخلوا قضاء الحضر 90 كيلومترا جنوبي الموصل"، مشيرًا إلى أنه تم "اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن "القوات الأمنية عثرت اليوم على رفات 26 مدنيا من المكون الشبكي، عليها آثار تعذيب وطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسم، من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرًا إلى أنه تم "تسليم الرفات الى دائرة الطب العدلي في الموصل".

يشار إلى أن القوات الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على مقابر جماعية ورفات تعود لضحايا التنظيم أثناء احتلاله لمدينة الموصل.