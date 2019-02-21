"الخليج 365" يحصل على جائزتين في التصوير الفوتوغرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور الصحفي بموقع الخليج 365، أمس الأربعاء، بالمركز الخامس في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها مجلة "البيت" التابعة لمؤسسة الأهرام، وذلك عن صورة سيدة تعاني من الفقر بمنطقة منشأة ناصر.

حضر التكريم سوسن مراد رئيس تحرير المجلة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام.

كانت مجلة البيت أطلقت مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "الجمال الخفي للقاهرة"، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة للصورة.

Advertisements

وضمت لجنة تحكيم المسابقة سوسن مراد رئيس تحرير المجلة، والمصور والمخرج الفني فوزي مصرللي، والمخرج الفني حسين الشحات، والمصور عماد عبد الهادي.

كذلك كرمت مؤسسة "I Help" لذوي الاحتياجات الخاصة، الزميل علاء أحمد عن حصوله المركز الأول بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها الأسبوع الماضي.

وفازت صورة "طفل نادي الزمالك"، في المسابقة التي تهدف لإبراز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات، وذلك بعد حصولها على 5 آلاف صوت.