بابا الفاتيكان يقدم خريطة طريق للإصلاح في قمة مكافحة التحرش بالأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - فاتيكان سيتي (د ب أ)
قدم البابا فرنسيس الأول، خارطة طريق للإصلاح تتألف من 21 نقطة، إلى المشاركين في قمة الفاتيكان للتعامل مع الفضائح المحيطة بالقساوسة الذين يتحرشون بالأطفال.
وتشمل المقترحات، تسهيل إجراءات الإبلاغ لضحايا الاعتداءات، وإشراك خبراء غير تابعين للكنيسة في تحقيقات داخلية بالكنيسة بشأن قضايا الاعتداء الجنسي.
ودعا البابا فرنسيس إلى تطبيق "عقوبة تناسب الجرم" بحق القساوسة المتورطين في مثل هذه الجرائم، مضيفًا أنه على الجناة "ترك الخدمة العامة (بالكنيسة)" على الأقل.
واقترح تغيير قانون كنسي لرفع الحد الأدنى لسن الزواج الكاثوليكي إلى 16 عاما، وهو حاليا 14 عاما للفتيات و 16 عاما للبنين.
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