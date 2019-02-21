7 سيارات لدعم منظومة النظافة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف استلام 7 سيارات مخصصة لشرطة المرافق، عبارة عن "5 سيارات قلاب حمولة 4 طن، وسيارتي نقل".

وأضاف المحافظ أن المعدات الجديدة تأتي ضمن إجمالي معدات دعم النظافة والمرافق العامة المدرجة في خطة العام المالي الحالي 2018 /2019، والمعتمد لها 38 مليون و680 ألف جنيه ضمن أنشطة تحسين البيئة، ورفع كفاءة النظافة.

وكلف المحافظ، السكرتير العام اللواء عصام العلقامي بالإشراف على تسليم المعدات التي وردت للمحافظة.

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