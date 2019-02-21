بالصور.. انهيار أجزاء من عقار في حي وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق في منطقة غربال وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 14 في شارع اليعقوبي بمنطقة غربال، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

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من جانبها، قالت بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط، إن العقار مكون من 4 طوابق، مأهولة بالسكان، وسقوط أجزاء من سطح الطابقين الثالث والرابع، دون حدوث إصابات.

وأوضحت "عبد الفتاح"، أن العقار سبق صدور قرار ترميم شامل له برقم 70 لسنة 2006، وحرر الحي محضرًا بعدم تنفيذه يحمل رقم 175 لسنة 2007.

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تقرر إعادة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.