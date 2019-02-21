مقتل 5 أشخاص وخطف 9 جراء هجمات لـ"بوكوحرام" في تشاد

أعلن مصدر رسمي تشادي، اليوم الخميس، أن عناصر من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، قتلوا خمسة أشخاص وخطفوا تسعة آخرين، بينهم ست نساء، خلال هجومين على قرى منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سوابيبي، الأمين العام لمنطقة بحيرة تشاد، إن هذه الهجمات قد وقعت ليل الثلاثاء.

وفي قرية بوبورا، الأولى التي تعرضت للهجوم "قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون"، فيما حصلت عمليات الخطف خلال هجوم آخر على قرية نغاسيا، كما قال سوابيبي، موضحاً أن العسكريين كانوا يبحثون منذ الأربعاء عن المهاجمين والمخطوفين.

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من جهة أخرى، أوضح الأمين العام أن أكثر من 200 رأس ماشية سرقت في الليلة التالية، وخطف عناصر مفترضون من "بوكو حرام" سبعة من رعاة البقر في القطاع نفسه. وتمكن أحد الرعاة من الفرار، حسب المصدر نفسه.

وتنشط "بوكو حرام" الإرهابية أساساً في نيجيريا، بلدها، لكنها تقوم بعمليات دامية في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وأنشئت قوة مشتركة تضم عسكريين من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، للتصدي لهذه المجموعة الإرهابية المسلحة.