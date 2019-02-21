الدنمارك: لن نمنع مواطنينا الذين حاربوا مع "داعش" من العودة إلى البلاد

قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، إنها لا تستطيع منع مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف "داعش" الإرهابي من العودة لبلادهم.

يشار إلى أن مسألة ما الذي يتعين على الدول فعله مع مواطنيها الذين انضموا لـ"داعش" تتصدر المشهد السياسي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن التنظيم أصبح على شفا الهزيمة في سوريا.

وقال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن، اليوم الخميس، " ليس لدي أي تعاطف تجاههم، هم غير مرغوب فيهم في الدنمارك".

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عنه القول "ولكن هذه مشكلة معقدة. لا توجد حلول مثالية أو بسيطة. الحقيقة هي أننا لا نستطيع أن نرفض عودة مواطنين دنماركيين لبلادهم".

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وتقول السلطات إنه منذ عام 2012، سافر نحو 150 مواطناً من الدنمارك لسوريا أو العراق للانضمام للجماعات المتطرفة.

وطالبت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم بالسماح لمواطنيها، الذين قاتلوا أو دعموا هياكل تنظيم "داعش" الإرهابي بالعودة لبلادهم.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بالقبول بعودة 800 من مواطنيه انضموا لـ"داعش" وجرى اعتقالهم.

ورغم طلب ترامب، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إنها لن تقبل بعودة امرأة ولدت في أمريكا، وغادرت ولاية ألاباما للانضمام لـ"داعش" في سوريا منذ أربعة أعوام.