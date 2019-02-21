أميركا: لن نتعاون في مجال الاتصالات مع دول تستخدم أنظمة "هواوي"

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، من أن بلاده لن تستطيع أن تكون شريكة لدول تستخدم أنظمة من شركة "هواوي" الصينية أو تتعامل معها في مجال المعلومات، وذلك لمخاوف أمنية.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك"، أن على الدول في أوروبا وغيرها أن تدرك مخاطر استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها "هواوي". وعليها، عند إدراك المخاطر، ألا تستخدم أنظمة الشركة في نهاية المطاف.

وقال بومبيو "إذا اختارت دولة استخدام هذه (المعدات) ووضعتها في بعض أنظمة المعلومات المهمة لديها، فإننا لن نتمكن من مشاركتهم المعلومات ولن نستطيع العمل معهم".

وأضاف "لن نعرض المعلومات الأميركية للخطر".

وردا على سؤال عن الدول الأوروبية التي ترفض تنفيذ مطالب الولايات المتحدة بحظر "هواوي"، قال بومبيو إن واشنطن تتحدث مع دول أخرى لتتأكد من أنها "تدرك مخاطر إدخال تكنولوجيا هواوي في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها"، وأن هذه الدول "ستتخذ قرارات صائبة عندما تدرك هذا الخطر".

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