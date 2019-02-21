المخابرات العراقية تفكك أكبر مجموعة تمويل لـداعش

عناصر من داعش

وكالات:

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي يوم الخميس، من تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم "داعش" في تاريخ البلاد، بحسب بيانه.

وذكر البيان هذه المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، حسب قناة روسيا اليوم .

وأضاف أنها تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال

متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل "داعش".