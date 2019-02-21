المخابرات العراقية تفكك أكبر مجموعة تمويل لـداعش

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تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي يوم الخميس، من تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم "داعش" في تاريخ البلاد، بحسب بيانه.
وذكر البيان هذه المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، حسب قناة روسيا اليوم .
وأضاف أنها تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال
وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل "داعش".
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