السودان يؤكد التزامه بمواصلة الجهود لاستكمال السلام في إفريقيا الوسطى

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أكد مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، التزام السودان بمواصلة جهوده لاستكمال تحقيق السلام الشامل في أفريقيا الوسطى.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس البرلمان في أفريقيا الوسطى، موسى لوران أنجو بابا.
من جانبه، أكد أنجو بابا، في
وأعرب رئيس البرلمان في أفريقيا الوسطى، عن شكر
وقال إنهم في برلمان أفريقيا الوسطى أكدوا دعمهم لتنظيم مفاوضات السلام بالخرطوم لخبرة السودان في هذا الصدد، منوها بأن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خاطبت جذور المشكلة وهي النسيج الاجتماعي، وقال "نأمل أن يتم تطبيقها ليتحقق السلام الشامل في أفريقيا الوسطى".
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