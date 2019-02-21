السودان يؤكد التزامه بمواصلة الجهود لاستكمال السلام في إفريقيا الوسطى

القصر الجمهوري بالخرطوم

وكالات:

أكد مساعد الرئيس السوداني، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، التزام السودان بمواصلة جهوده لاستكمال تحقيق السلام الشامل في أفريقيا الوسطى.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس البرلمان في أفريقيا الوسطى، موسى لوران أنجو بابا.

من جانبه، أكد أنجو بابا، في

تصريح صحفي، أن زيارته والوفد المرافق له للسودان جاءت في إطار جمعية الصداقة البرلمانية السودانية الآفروأوسطية بدعوة من رئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر.وأعرب رئيس البرلمان في أفريقيا الوسطى، عن شكرشعب وقيادة بلاده للسودان، للجهود المقدرة التي بذلها من أجل تحقيق السلام هناكوقال إنهم في برلمان أفريقيا الوسطى أكدوا دعمهم لتنظيم مفاوضات السلام بالخرطوم لخبرة السودان في هذا الصدد، منوها بأن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خاطبت جذور المشكلة وهي النسيج الاجتماعي، وقال "نأمل أن يتم تطبيقها ليتحقق السلام الشامل في أفريقيا الوسطى".