موسكو: يمكننا توقيع معاهدة سلام مع اليابان

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده يمكنها توقيع معاهدة سلام مع اليابان بشرط أن تكون اتفاقا على علاقات حسن الجوار، مشيرا إلى أن مثل هذه المعاهدة ليست كالمعاهدات التي توقع بعد الحروب.
وقال لافروف - في كلمة أمام ممثلي أوساط الأعمال الأوروبي بموسكو اليوم /الخميس/ - "انطلاقا من سنوات عديدة من التعايش والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، فإننا نرغب في إعداد اتفاق مع اليابان من شأنه أن
وكشف لافروف أنه التقى مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن خلال شهر فبراير الجاري وبحث معه هذه المسألة، مؤكدا أن ما تردده واشنطن بأن موسكو تمثل تهديدا في العالم يعقد تطبيع العلاقات بين روسيا واليابان.
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