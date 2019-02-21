تونس: نستهدف استعادة مكانتنا في تصدير النسيج للاتحاد الأوروبي

رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد،

وكالات:

أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن بلاده تستهدف استعادة مكانتها بين الدول الخمس الأوائل المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أمله في استرجاع تونس لحصة الـ 4% من السوق الأوروبية، وزيادة الصادرات إلى 4 مليارات

يورو.وذكر بيان للحكومة التونسية اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال مراسم التوقيع على الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة من 2019 إلى 2023.واعتبر الشاهد أن هذا الميثاق يمثل رؤية اقتصادية جديدة لتونس، ومن شأنه إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع الحيوي ومنحه آفاقا مستقبلية، حيث أنه سيمكن من خلق حوالي 50 ألف فرصة عمل في هذا القطاع بحلول عام 2023، مضيفاً أنه سيفتح المجال أمام توقيع عقود أخرى تشاركية تشمل قطاعات الصيدلية ومكونات السيارات والصناعات الغذائية.