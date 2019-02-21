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روسيا تنفي وجود أسباب لتدهور علاقاتها مع أوروبا

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا توجد أي أسباب موضوعية لمزيد من التدهور في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود محاولات لإظهار روسيا كمصدر لتهديد أوروبا.

وأضاف لافروف، خلال لقائه مع

أعضاء رابطة الأعمال الأوروبية، اليوم الخميس"لا توجد أسباب موضوعية لتدهور العلاقات، ومن المسلم به أنه لا توجد شروط أيضًا للعودة إلى العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد

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الأوروبي".
وأضاف "ليس الجميع في أوروبا يؤيدون الالتزام بتطبيع العلاقات مع روسيا".
يُذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014 وفرض عقوبات على موسكو وقيام روسيا بالرد على هذه العقوبات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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