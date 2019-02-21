روسيا تنفي وجود أسباب لتدهور علاقاتها مع أوروبا

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفوكالات:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا توجد أي أسباب موضوعية لمزيد من التدهور في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود محاولات لإظهار روسيا كمصدر لتهديد أوروبا.
وأضاف لافروف، خلال لقائه معأعضاء رابطة الأعمال الأوروبية، اليوم الخميس"لا توجد أسباب موضوعية لتدهور العلاقات، ومن المسلم به أنه لا توجد شروط أيضًا للعودة إلى العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد
وأضاف "ليس الجميع في أوروبا يؤيدون الالتزام بتطبيع العلاقات مع روسيا".
يُذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014 وفرض عقوبات على موسكو وقيام روسيا بالرد على هذه العقوبات.
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