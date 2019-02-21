وقف الرحلات في مطار دبلن بإيرلندا

مطار دبلن، إيرلندا،

وكالات:

أوقف أكبر مطار في إيرلندا، اليوم الخميس، رحلات لفترة وجيزة بسبب معلومات حول وجود طائرة مسيرة فوق منطقة المطار، وذلك في أول حادث من هذا النوع في دبلن.

وكتبت إدارة المطار على صفحتها في توتير أنها أوقفت الرحلات

في الساعة 11:49 صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش، ثم استأنفتها بعد مرور 15 دقيقة.

وقالت: "نعتذر عن أي إزعاج. إن سلامة وأمن الركاب هما أولويتنا الرئيسية دائما".

وجاء هذا الحادث خلافا لحظر تحليق الطائرة المسيرة ضمن مسافة 5 كيلومترات بعيدا عن المطارات في إيرلندا.

وكانت رحلة الطائرة المسيرة قد خلقت فوضى استمرت 36 ساعة في مطار غاتويك ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا في ديسمبر الماضي، كما أوقفت طائرة مسيرة أخرى في الأسبوع الماضي رحلات لفترة قصيرة في مطار دبي الدولي.