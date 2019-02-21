الدفاع الروسية: أسلحتنا أرخص بمئات المرات من الأنظمة التي تستهدفنا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر أول فوج مزود بصواريخ (أفانجارد) الخارقة في مقاطعة أورينبورج الروسية يجري على قدم وساق، لافتا إلى أن هذا الفوج سيبدأ أداء مناوراته القتالية في ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزارة، في بيان أوردته
وأوضحت أن الاختبارات البحرية والميدانية لطوربيد (بوسيدون) النووي المسير اختتمت بنجاح، وأن صاروخ (سارمات) الواعد دخل مرحلة جديدة من اختباراته.
يشار إلى أن منظومة (بيريسفيت) الليزرية للدفاع الجوي قد تم نشرها في المواقع المحددة لها، وتم إعداد البنية التحتية اللازمة لبدء قيامها بأداء مناوبة قتالية بدءًا من 1 ديسمبر عام 2019.
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