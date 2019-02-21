الدفاع الروسية: أسلحتنا أرخص بمئات المرات من الأنظمة التي تستهدفنا

وزارة الدفاع الروسية

وكالات:

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر أول فوج مزود بصواريخ (أفانجارد) الخارقة في مقاطعة أورينبورج الروسية يجري على قدم وساق، لافتا إلى أن هذا الفوج سيبدأ أداء مناوراته القتالية في ديسمبر المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته

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قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن تلك الأسلحة الواعدة هي واقع مطلق لا يمكن الاستغناء عنه، ومن مميزاتها الرئيسة فعاليتها غير المسبوقة وسعرها المنخفض الذي يقل مئات المرات عن سعرالأسلحة التي تستهدفنا.



وأوضحت أن الاختبارات البحرية والميدانية لطوربيد (بوسيدون) النووي المسير اختتمت بنجاح، وأن صاروخ (سارمات) الواعد دخل مرحلة جديدة من اختباراته.



يشار إلى أن منظومة (بيريسفيت) الليزرية للدفاع الجوي قد تم نشرها في المواقع المحددة لها، وتم إعداد البنية التحتية اللازمة لبدء قيامها بأداء مناوبة قتالية بدءًا من 1 ديسمبر عام 2019.