الصين تؤكد أهمية توسيع التعاون مع قيرجيزستان

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يى" اليوم الخميس أهمية توسيع التعاون مع قيرجيزستان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولتين تتمتعان بثقة متبادلة وأساس سياسي قوي، وأنه لا يمكن لأي عامل خارجي التأثير على تنمية العلاقات الثنائية.
وقال وانج –خلال لقائه وزير خارجيةقيرجيزستان "تشينغيز حيدربيكوف" في العاصمة (بكين) اليوم- إن الصين ستعمل مع قيرجيزستان لتنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه قادة البلدين، وتعزيز الربط بين استراتيجياتهما التنموية، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري، وصولا إلى رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى
وأعرب عن أمله في مواصلة استكشاف التعاون المفيد للطرفين من خلال المشاركة في بناء "الحزام والطريق".
من جانبه، قال وزير خارجية قيرغيزستان "تشينغيز حيدربيكوف" إن بلاده تؤيد بشدة موقف الصين المشروع بشأن القضايا المحلية بما فيها تلك المتعلقة بمنطقة "شينجيانغ" الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وإنها ستلتزم بقوة بسياسة "صين واحدة"، ولن تدخر جهدا للحفاظ على الصداقة بين الجانبين.
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