مجلة إسرائيلية تكشف سبب إلغاء زيارة نتنياهو إلى روسيا

أفادت مجلة "يسرائيل ديفينس" الإسرائيلية المتخصصة في العلوم العسكرية والدفاعية، صباح اليوم، الخميس، بأن نتنياهو ألغى زيارته إلى موسكو، وربما تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، نتيجة لإنشغاله بمنافسات الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، المقررة إجراؤها في التاسع من شهر أبريل المقبل.

كشفت مجلة دفاعية إسرائيلية السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى روسيا، التي كان مقررا لها اليوم الخميس.

وأوضحت المجلة أنه كان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، العاصمة الروسية، موسكو، اليوم الخميس، لعقد لقاء قمة تاريخي مع الرئيس فلاديمير بوتين وللحديث عن سوريا.

وأوردت المجلة الدفاعية أن موسكو تفهمت أسباب تأجيل القمة المرتقبة بين بوتين ونتنياهو، وبأن المسؤولين الروس ينتظرون زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في أي وقت بحسب ما تسمح أجندته، كون انتخابات الكنيست المقبلة، رقم 21، ستكون مؤثرة على الداخل الإسرائيلي، وعلى مستقبله السياسي.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت، مساء أمس، أن نتنياهو قرر تأجيل زيارته إلى روسيا، إلى فترة مقبلة، وبأنه اتصل بالرئيس بوتين لتوضيح السبب، دون ذكره.