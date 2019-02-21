مفاوضات بين "كلاشنيكوف" ودول الخليج لشراء طائرات "كوب"

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وقال ديميترييف: "الطائرات بدون طيار التي نملكها، من الناحية الفنية هي واحدة من أكثر الطائرات المسيرة تقدما. استطيع ان اعطيكم مثالا، قبل فترة شاركنا في مناقصة كانت تنطوي على عمل على ارتفاع حوالي 3.5 — 4 آلاف متر. وشاركت في المناقصة العديد من الشركات بما في ذلك شركات من الولايات المتحدة وإسرائيل. وكانت طائراتنا هي الوحيدة التي وصلت لهذا الارتفاع ووفقا للزمن المطلوب. واحدة من الخصائص التقنية الرئيسية للطائرات بدون طيار هي زمن الرحلة."

وتابع بقوله: "اليوم في المعرض ، نعرض أول طائرة مسيرة هجومية من طراز "كلاشينكوف". هذه ليست طائرتنا الوحيدة ، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا أن نعرض غيرها".