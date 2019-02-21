كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك: لا نستطيع منع مواطنينا الذين حاربوا مع داعش من العودة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشار إلى أن مسألة ما الذي يتعين على الدول فعله مع مواطنيها الذين انضموا لداعش تتصدر المشهد السياسي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن التنظيم أصبح على شفا الهزيمة في سوريا.

وقال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن اليوم الخميس "ليس لدي أي تعاطف تجاههم، هم غير مرغوب فيهم في الدنمارك".

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عنه القول "ولكن هذه مشكلة معقدة. لا توجد حلول مثالية أو بسيطة. الحقيقة هى أننا لا نستطيع أن نرفض عودة مواطنين دنماركيين لبلادهم".

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بالسماح لمواطنيها الذين قاتلوا أو دعموا هياكل تنظيم داعش بالعودة لبلادهم.

