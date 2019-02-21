بومبيو: أمريكا لن تتبادل المعلومات مع دول تستخدم "هواوي"

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، من أن بلاده لن تستطيع أن تكون شريكة لدول تستخدم أنظمة من شركة "هواوي" أو تتعامل معها في مجال المعلومات، وذلك لمخاوف أمنية.

وحسب "رويترز" أضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك" إن على الدول في أوروبا وغيرها أن تدرك مخاطر استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها "هواوي"، وعليها عند إدراك المخاطر ألا تستخدم أنظمة الشركة في نهاية المطاف.

وقال بومبيو "إذا اختارت دولة استخدام هذه (المعدات) ووضعتها في بعض أنظمة المعلومات المهمة لديها، فإننا لن نتمكن من مشاركتهم المعلومات ولن نستطيع العمل معهم".

وأضاف "لن نعرض المعلومات الأمريكية للخطر".

وردا على سؤال عن الدول الأوروبية التي ترفض تنفيذ مطالب الولايات المتحدة بحظر "هواوي"، قال بومبيو إن "واشنطن تتحدث مع دول أخرى لتتأكد من أنها تدرك مخاطر إدخال تكنولوجيا هواوي في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها"، وأن هذه الدول "ستتخذ قرارات صائبة عندما تدرك هذا الخطر".