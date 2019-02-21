كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء في ألبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الآلاف من المعارضين لرئيس الوزراء الألباني إيدي راما باستقالته مجددًا اليوم الخميس خلال مظاهرة سلمية، بعد خمسة أيام من أول تجمع شهد عدة حوادث.

وقد تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة ووضع الأسلاك الشائكة حول البرلمان. وكان متظاهرون قد حاولوا يوم السبت تحطيم مدخل مقر الحكومة لاقتحامه.

وقام المتظاهرون، الذين يتهمون إيدي راما بصفة خاصة بـ"التواطؤ مع الجريمة المنظمة" و"إدخال البلاد في الفساد والفقر"، بإشعال قنابل الدخان، ولكن لم يسجل الصحفيون أي عمل عنف.

يُذكر أن المعارضة اتهمت الاشتراكي إيدي راما، الذي يتولى مهام منصبه من عام 2013، بتعمد خلق حالات النزاع قبل الانتخابات المحلية في أواخر شهر يونيو.