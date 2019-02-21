كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميم وأمير الكويت يؤكدان تطوير العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برسالة لنظيره القطري، الشيخ تميم بن حمد، أعرب فيها عن اهتمامه بتطوير العلاقات مع قطر؛ تأكيدا لقوة الرابطة التي تجمع البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، تلقى اليوم الخميس الأمير تميم بن حمد رسالة خطية من نظيره أمير دولة الكويت، بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تسلمها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت.

يذكر أن أمير قطر قام بزيارة مؤخرا لدولة الكويت، في الرابع من فبراير الجاري، والتقى خلالها بالشيخ صباح الأحمد.