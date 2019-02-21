كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتمثيل إماراتي سعودي مصري مغربي.. وفد "اتحاد الخبراء العرب" يزور المكلا ويتفقد مرافقها الحكومية والحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت؛ زيارة تفقدية لمجموعة من المقار والمرافق الحكومية والحيوية، بمرافقة فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت.

وزار الوفد ميناء المكلا، ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، والتقى برئيس المؤسسة المهندس سالم علي باسمير، وعدد من قيادات المؤسسة والميناء، حيث اتطلعوا على سير العمل بالميناء، والمشاكل والمصاعب التي تواجه الطاقم العامل على إدارته، مناقشين سبل تذليلها، واحتياجات الميناء لرفع مستوى جاهزيته، وأداء العمل فيه.

كما توجه الوفد بعد ذلك لزيارة إذاعة المكلا الرسمية، في مبناها الجديد المؤهل والمجهز من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، بعد تدمير المبنى السابق من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي أحرقته بالكامل، إبان سيطرتها على المدينة مطلع إبريل ٢٠١٥م.

وخلال الزيارة قابل الوفد مدير عام الإذاعة أفراح محمد جمعه خان، والتي قدمت للوفد شرح كامل عن عمل الإذاعة، ومدى الاستفادة من الاستديوهات الإذاعية الجديدة لها، والرسالة التي تقدمها للمواطنين، كإذاعة رسمية موجهة للرأي العام المحلي، وناطقة باسم الدولة والمواطن.

بعد ذلك زار الوفد مستشفى الأمومة والطفولة "باشرحيل"، بوسط المدينة، والتقوا مدير عام المستشفى الدكتورة أبها عبدالله باعويضان، وعدد من مدراء الدوائر والأقسام بالمستشفى، والذين أعطوا الوفد صورة كاملة عن الدور الكبير الذي تقدمه المستشفى في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة.

وقدمت الدكتورة "باعويضان" شرح تفصيلي عن المهام التي يقوم بها الكادر الصحي والطبي بالمستشفى، والمشاريع التي نفذت في الآونة الأخيرة، مستعرضة عدد من المشاريع والأفكار التي تسعى إدارة المستشفى لتنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تحتاج إلى جهات داعمة وممولة لها.

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وتوجه الوفد بعد ذلك لديوان محافظة حضرموت، للقاء محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، الذي قدم للوفد صورة واضحة وجلية لما تعيشه المحافظة من مرحلة بناء وعمران، تحت الغطاء الأمني الذي توفره المنطقة العسكرية الثانية، التابعة للشرعية، مدعومة من قوات التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استعرض المحافظ جملة المشاريع المتوقع إقامتها، والدور الذي ستلعبه محافظة حضرموت في المستقبل، كمنطقة محررة آمنه، لتستقطب رؤوس الأموال والمشاريع العملاقة التي تخدم البلاد عموماً.

واختتم الوفد جملة زياراته بالاتطلاع على التشطيبات والمراحل النهائية بمدينة خليفة السكنية، والتي قامت الهيئة موخرا بتوقيع اتفاقية حفر بئر ارتوازي وربطة بشبكة المياة وتجهيز الصرف الصحي والانتهاء بشكل كامل من البنية التحتية للمدينة، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها للمستفيدين خلال فبراير الحالي.

وقدم المهندسون القائمون على المشروع شرح وافي لمكوناته من وحدات سكنية ومرافق حيوية يحويها المشروع، مستعرضين التقنيات الحديثة التي حوتها تلك الوحدات السكنية من حيث المواصفات في البناء، وتوفير الطاقة والطاقة البديلة عبر ألواح الطاقة الشمسية التي تحويها كل وحدة.

بدوره أعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أحمد الجروان عن سعادة الوفد الغامرة بزيارة حضرموت والاطلاع على جهود أبناء المحافظة بالتعاون مع دول التحالف وشركاء اليمن في صناعة الحياة، معرباً عن الإرتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح بعد دحر تنظيم القاعدة وجهود العمل المتواصلة بهمم عالية لكسر التحدي والانتقال الى مرحلة البناء.

وأكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، أن الأمة العربية بحاجة ماسة لعودة اليمن إلى موقعها الطبيعي ومكانتها العالية في المجتمع الدولي انطلاقاً من تاريخها العظيم وموقعها الاستراتيجي المهم، مشيداً بما تلعبه دول التحالف العربي من دور فاعل لإفشال المخطط الفارسي وفي سبيل عودة اليمن لمكانها الطبيعي وانتصار الحق على الباطل.

وأوضح الجروان، أن وفد الاتحاد العام للخبراء العرب سينقل بأمانة وصدق للمجتمع الدولي وعبر قنواته وشركائه ما لمسه على الواقع بأن هناك شرفاء دحروا الإرهاب وأعطوا درساً للعالم وخلّصوه من بؤرة خطيرة، وأنهم يبذلون مجهوداً على الأرض ويتحدّون الظروف القاسية بهمم شامخة لحفظ أمنهم وإعادة تطبيع الحياة وعشقهم للسلام وتجاوزهم للظروف الصعبة من أجل البدء بمشوار التنمية والبناء، وضرورة وقوف الأشقاء العرب والمجتمع إلى جانب هذه التطلعات العظيمة لبلد عظيم.