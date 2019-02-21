كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة درون تعطل الرحلات في مطار "دبلن" الأيرلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الرحلات من وإلى مطار دبلن في إيرلندا لفترة موجزة بعد رصد طائرة بدون طيار تحلق فوق المطار.

وقال المطار إنه علق الرحلات "لدواعي السلامة" بعد "مشاهدة مؤكدة" صباح الخميس لطائرة بدون طيار. واستؤنفت الرحلات بعدها بوقت قصير.

Advertisements

وأضاف المطار أن "سلامة وأمن العملاء أولويتنا الرئيسية في كل الأوقات."

وأصبحت شعبية الطائرات غير المأهولة تمثل خطورة متنامية على الطيران.

فقد علق أكثر من مائة ألف مسافر أو أجلت رحلاتهم قبل عيد الميلاد بعد رؤية طائرة بدون طيار قرب مطار غاتويك في لندن، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما.