بعد فضيحة رفض المحكمة شكلا لدعوى رفعها الهيني ضد خيي..السهلي: واحد من الأخطاء التي قدمناها كان كافيا لتتخذ المحكمة هذا القرار

بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، لقرارها بعدم قبول طلب رفع دعوى قضائية ضد رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، والتي تقدم بها القاضي السابق محمد الهيني نيابة عن مستشارين في المقاطعة، خرج سعد السهلي، محامي رئيس المقاطعة محمد خيي، مؤكدا أنه “كان عليهم القيام بالمزيد من التحري قبل وضع المقال”.

وأوضح السهلي، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بعدم قبول الشكاية “نظرا للأخطاء المباشرة في المقال الموضوع في المحكمة والذي لم يحترم عددا من الشروط الشكلية والتي سبق لنا أن أشرنا لها في مذكرتنا”.

واعبر السهلي أن واحدا من الأخطاء التي تقدم بها دفاع رئيس المقاطعة كان كافيا لتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة، وهي الأخطاء التي قدمت تفصيليا في مذكرة للمحكمة، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الأخطاء أن المقرر موضوع الطعن سبق التعرض عليه من طرف الوالي وأصبح لديه موضوع.

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يشار إلى أنه بعد الجدل الكبير الذي كانت قد عرفته مقاطعة بني مكادة التابعة لجماعة طنجة، والذي وصل إلى حد تقديم المعارضة لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس المقاطعة محمد خيي الخمليشي، حيث أصدرت المحكمة أمس قرارها في القضية.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها بـ”عدم قبول الطلب” الذي تقدم به المستشارون محمد الحمامي وامحمد الحميدي ومحمد غيلان وعبدالسلام العيدوني وحسن بوهريز، في مواجهة رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي الخمليشي، بخصوص ما اعتبروه تجاوزا للسلطة وطلبا لاسقاط دورة يناير للمقاطعة، وإلغاء مقرراتها والتي ترافع فيها نيابة عن هؤلاء المستشارين، المحامي المثير للجدل محمد الهيني، الذي كان يشغل مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قبل عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما اعتبر تجاوزا لواجب التحفظ.

واستغرب الكثيرون، كيف أن المحامي الهيني، والذي سبق له أن كان قاضيا إداريا، يتقدم بشكاية ترفضها المحكمة الإدارية شكلا، فيما اعتبر رئيس المقاطعة محمد خيي في تصريح لـ”اليوم 24″ أن شكاية الهيني كانت سياسية وليست قانونية.