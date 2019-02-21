بشرى للمغاربة..وزارة الصحة تخفض أثمنة 319 دواء جديدا سعرها كان يقارب ألف درهم وتستعمل لعلاج الأمراض المكلفة

في إجراء اجتماعي جديد، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها خفضت أثمنة 319 دواء جديدا، وهي الأدوية التي يقارب ثمنها ألف درهم للوحدة الواحدة.

وأوضحت وزارة أنس الدكالي اليوم، أنه في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل الولوج للأدوية وكذلك التخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية، وتطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، خاصة إعفاء الادوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة، وهي الأدوية التي يصل سعر بيعها للعموم 962 درهم، خفضت وزارة الصحة أثمنة 319 دواء.

ويهم هذا التخفيض بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم والمضادات الحيوية والادوية المعالجة لفقر الدم والادوية المعالجة للنزيف، بالإضافة إلى الادوية المعالجة للصرع والادوية الخاصة بعلاج التصلب اللويحي، والادوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل “الروماتيزمي”.

هذا وتؤكد وزارة الصحة أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة، وذلك بالحرص على توفير أثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.