الدماغ، مهارة العزف والسكتة الدماغية | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس، 28/ 02/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: مساحة، حيفا

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لقاء جديد من سلسة لقاءات تعوا نحكي ساينس!

يدور هذا اللقاء، مع بروفسور فراس مواسي حول العلاقة بين الدماغ، والعزف والسكتة الدماغية.

بروفيسور فراس مواسي، أنهى لقبه الأول والثاني والثالث من كلية الهندسة البيوطبية في جامعة بن جريون بئر السبع، وأنهى تخصصه في كلية الطب في جامعة جونز هابكنز في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تعيينه كباحث برتبة بروفيسور في كلية الهندسة البيوطبية في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون.

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