شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل شخصين على الأقل، الخميس، في إطلاق للنار بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

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وقالت الشرطة الألمانية على حسابها في تويتر، إنها نشرت عدداً كبيراً من قوات الأمن في المدينة على الفور، وتمت السيطرة على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن”.

وذكرت مجلة “فوكس” الألمانية أن حادث إطلاق نار في ميونيخ تسبب في مقتل شخصين، من بينهما مُطلق النار.

وأكدت مصادر بالشرطة الألمانية أنه لا توجد أي مؤشرات على دوافع إرهابية في حادث إطلاق النار.