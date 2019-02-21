شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب تعطلت الرحلات الجوية بمطار دبلن والان نبدء بالتفاصيل
قرر مطار برلين تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة اليوم الخميس بعد رصد طائرة بدون طيار ، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في الآونة الأخيرة في مطارين رئيسيين في لندن.
وكتب المطار على تويتر :"لأسباب تتعلق بالسلامة ، نعلق عمليات الطيران مؤقتا في مطار دبلن بسبب التأكد من رؤية طائرة بدون طيار في أجواء المطار".
وأعلن المطار استئناف العمليات بشكل طبيعي بعد التغريدة الأولى بنحو 15 دقيقة .
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