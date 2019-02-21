محمد بن زايد يزور معرض "أيدكس 2019" في ختام فعالياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2019"، في ختام فعالياته، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددا من الأجنحة الإماراتية والدولية، واطلع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ممثلي الشركات، الحديث حول المعروضات والمشاريع التطويرية التي تنفذها شركاتهم العالمية ودورها في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية المدن من خلال التقنيات الجديدة وأنظمة التحكم والسيطرة والرادار ونظم الدفاع الجوي والبحري.

وتناول اللقاء الدور الذي يقوم به معرض "أيدكس" الذي يعد أحد أبرز المعارض العالمية في تبادل التجارب والخبرات والأفكار في المشاريع المستقبلية.

كما تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، أجنحة كل من "شركة بن هلال" التي تعرض منتجات في قطاع الدفاع والطيران و"شركة بي. سي. بي انترناشيونال" البريطانية المتخصصة في التخفي العسكري.

وشملت الجولة جناح شركة "أكويلا أيروسبيس" ومجموعة "ترست" الدولية التي عرضت أحدث الأنظمة والمعدات الدفاعية والأمنية، وشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة والجناح اليوناني، إضافة إلى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والأجنحة المصرية والأوكرانية والأسترالية.

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و وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ''أيدكس 2019"، وجميع الشركاء مع انتهاء الدورة الـ14 للمعرض التي احتفت باليوبيل الفضي له، وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة وروادها.

و أعرب عن فخره بتنظيم المعرض الذي يزداد أهمية دورة بعد أخرى باعتباره منصة لاستعراض آخر مستجدات الأنظمة الدفاعية والعسكرية والاستفادة منها في مواصلة تطوير وتحديث المشاريع والبرامج الصناعية ‏العسكرية والمدنية التي أصبحت جزءا مهما في التنمية الشاملة لدولة الإمارات، مؤكدا أن بناء قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية سيظل هدفا استراتيجيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن "أيدكس 2019" دشن مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الشركات والمختصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدفاعية والعسكرية وأنظمتها المتطورة.

وأشار إلى أن استقطاب المعرض هذا الزخم من المشاركات لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية وروادها يجسد النجاح الذي يحققه في كل دورة من دوراته، ليظل وجهة للشركات التي تسعى إلى أفضل بيئة لازدهار قطاع الصناعات الدفاعية.

و أضاف أن المعرض وفر على مدى 25 عاما منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر مستجدات الصناعة وابتكاراتها فأصبح محطة مهمة للابتكار والمبادرات والأفكار والريادة في هذا المجال الحيوي، معربا عن فخره بما حققه المعرض من حيث مستوى التنظيم العالمي والمشاركات النوعية المتميزة التي أسهمت في هذا النجاح.

رافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيدكس، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.