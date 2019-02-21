انت الان تتابع مسؤول روسي: دورة لتدريب ضباط أتراك على تشغيل "إس 400" الربيع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إس 400

صرح مسؤول روسي بأنه من المقرر أن تنطلق في الربيع القادم دورة لتدريب ضباط أتراك على تشغيل منظومة "إس - 400"للدفاع الجوي التي اشترتها أنقرة من موسكو.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الخميس عن متحدث باسم شركة "روستيخ"، المصنعة للمنظومة، القول إن الضباط الأتراك سيصلون في الربيع القادم إلى روسيا لتلقي دورة حول تشغيلها.

وأضاف أن عملية توريد المنظومات الصاروخية من روسيا إلى تركيا تجري وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مؤكدا عدم وجود أي تأخير أو أمور قد تنجم عن "قوة قاهرة".

Advertisements

وشدد على أنه "سيتم تنفيذ اتفاقية توريد إس - 400 إلى تركيا بشكل كامل قبل انتهاء العام الجاري".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن المنظومة يثير غضب حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخاصة الولايات المتحدة، بزعم أنها لا تتكامل مع المنظومات الدفاعية للتكتل.